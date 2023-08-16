سعودي يستدرج زوجته بعيدًا عن الأنظار ثم يقوم بفعل شنيع معها

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وزارة الداخلية السعودية
الأربعاء، 16-08-2023 10:28 ص


أصدرت وزارة الداخلية، السعودية، بياناً حول تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).

أقدم / مشعل بن محمد بن حامد الغامدي - سعودي الجنسية - على قتل زوجته / روان بنت عبد الله بن أحمد الغامدي - سعودية الجنسية -، وذلك باستدراجها إلى مكان غير مأهول بالسكان وضربها بحجر على رأسها ودهسها بالسيارة مما أدى إلى وفاتها، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدرة.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته؛ فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلةً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / مشعل بن محمد بن حامد الغامدي - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء بتاريخ 28 / 1 / 1445هـ الموافق 15 / 8 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.

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