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سعودي أربعيني يعاشر شاب جنسيًا ويبتزه ليمكّنه من زوجته.. النهاية صادمة

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أرشيفية
الأربعاء، 13-03-2024 12:37 م


روى المحقق السعودي وليد الحسن قصة أغرب قضية ابتزاز جنسي بين شاب ورجل انتهت بالقتل.
وقال خلال لقاء له مع برنامج "الليوان": "شاب عمره 17 عاما تعرض له شخص في الأربعينيات واعتدى عليه جنسيا وصوره وابتزه بهذا التصوير واضطر الشاب يسلم نفسه للرجل ومكنه من نفسه واستمر ذلك عدة سنوات".
وتابع:" في أحد الأيام أخبر الشاب الرجل أنه يريد أن يتوقف عن هذا الأمر لأنه سيتزوج، وبعد الزواج قام الرجل بابتزاز الشاب مرة أخرى وطلب منه تمكينه من زوجته وهدده بفضحه بالصور ".
وأضاف:" الشاب أخبر الرجل أنه سيمكنه من زوجته، وعندما حضر إلى المنزل أطلق عليه النار وقتله ثم أخذه وأحرق جثته".


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