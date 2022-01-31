سعودية تزوجت وظلت بكرًا لمدة عام.. ثم كانت الصدمة

الإثنين، 31-01-2022
09:24 ص
تقدمت زوجة لإحدى محاكم الأحوال الشخصية تطالب بفسخ نكاحها من زوجها الذي
لم يدخل بها كخلوة شرعية وذلك بعد اختفائه لمدة عام ثم أخبرها أنه قام بتطليقها
دون إرسال أوراق تثبت لها ذلك .
وأوضحت بحسب صحيفة “الوطن” السعودية
، أنها تزوجت وبعد فترة ذهب زوجها للعمل
في إحدى الدول العربية، ولمدة عام كانت تحاول الوصول إلى زوجها ومعرفة أي شيء عنه،
مما دفعها للجوء إلى والدها الذي قام بالاتصال به، ليرد عليه الزوج بأن سبب عدم
الرد على ابنته هو انشغاله الدائم ووعده بالتواصل معها، إلا أنه مر شهران وبعد عدة
محاولات اتصل بها وأخبرها أنه رمى عليها كلمة «أنت طالق».
وقال أحد أقارب الزوجة أنه قام بالتواصل مع الزوج وأخبره بصحة ذلك، بحجة
أنه لم يعد يرغب بها نهائيًا وحينما طلب منه تثبيت الطلاق
تعذر بانشغاله، ولم يقم
بأي إجراء، فيما شهد الشاهد الثاني أنه سمع من الزوج في أحد الاتصالات الهاتفية
التي دارت بينهما بالطلاق
وأخبره أنها لم تعد زوجته ولا على ذمته.
وبعد السماع للشهود حكم القاضي بفسخ نكاح الزوجة لثبات ذلك بشهادة الشهود
وتم إصدار صك طلاق
لها.