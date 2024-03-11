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سعر الدولار الآن رسميًا وفي السوق السوداء خلال تعاملات اليوم

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الدولار
الإثنين، 11-03-2024 12:43 م


يشهد سعر الدولار اليوم الإثنين 11 مارس 2024 حالة من الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة وكذلك السوق السوداء بعد 5 أيام من قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، هو ما تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة 58 %، كما ارتفع سعر الذهب وقفز عيار 21 إلى 3200 بدلا من 2700 قبل قرار تعويم الجنيه.
سعر الدولار الآن في البنك المركزي
استقر سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي عند: 49.10 جنيه للشراء، وسجل 49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي : 49.10 جنيه للشراء، مقابل 49.10 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند: 49.10 جنيه للشراء، مقابل 49.20 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة عند: 49.15 جنيه للشراء، مقابل 49.12 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي عند 49.30 جنيه للشراء، وفي البيع استقر عند 49.40 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين في السوق السوداء
استقر سعر الدولار في السوق السوداء لليوم الخامس من قرار التعويم عن: 49.40 جنيه للبيع الشراء وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد المصري نهاية للسوق الموازية بعد قرار التعويم.

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