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رقم صادم لإصابات " كورونا" في الهند

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات الصحية في الهند أنه تم تسجيل أكثر من 260 ألف إصابة جديدة بفيروس " كورونا" المستجد و أنه تم تسجيل عدد قياسي جديد من الوفيات بالفيروس .
و أشارت وزارة الصحة الهندية إلي أن إجمالي الإصابات بفيروس " كورونا" المستجد وصل إلي 25 مليون حالة بعد رصد حوالي 263 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما تم تسجيل أعداد وفيات 4329 حالة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن أعداد الإصابات بفيروس" كورونا" والتي تم تسجيلها في أكثر من 210 دولة ومنطقة وصل إلي 163.37 مليون إصابة في حين تجاوزت أعداد الوفيات 3.5 مليون حالة وفاة حسب إحصاء وكالة " رويترز " .
 

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