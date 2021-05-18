الثلاثاء، 18-05-2021
09:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات الصحية في الهند
أنه تم تسجيل
أكثر من 260 ألف إصابة جديدة بفيروس " كورونا
" المستجد و أنه تم تسجيل
عدد قياسي جديد من الوفيات بالفيروس .
و أشارت وزارة الصحة الهند
ية إلي أن إجمالي
الإصابات بفيروس " كورونا
" المستجد وصل إلي 25 مليون حالة بعد رصد حوالي
263 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما تم تسجيل أعداد وفيات 4329
حالة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن أعداد الإصابات بفيروس"
كورونا
" والتي تم تسجيلها في أكثر من 210 دولة ومنطقة وصل إلي 163.37 مليون
إصابة في حين تجاوزت أعداد الوفيات 3.5 مليون حالة وفاة حسب إحصاء وكالة "
رويترز " .