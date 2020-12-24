رجلان و7 نساء.. شرطة الرياض تداهم شقة مشبوهة فكانت المفاجأة (فيديو)

الخميس، 24-12-2020
06:51 م
محمد فضل
تمكنت شرطة منطقة الرياض بالسعودية، من ضبط رجلين و7
نساء
وافدين، بعد مداهمة شقة مشبوهة
.
ونشرت صحف محلية بيان الشرطة، التي داهمت شقة سكنية "مشبوهة"
في حي اليرموك، وذلك بعد تردد نساء
عليها بشكل دائم، ليتضح لاحقًا للجهات الأمنية أنها
وكر لإيواء العاملات المنزليات الهاربات من أصحاب أعمالهن.
وقالت “وزارة الداخلية” على حسابها في “سناب شات”: “توفرت
معلومات لدى الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض، عن قيام وافدين من الجنسية الهندية
بإعداد شقة سكنية في حي اليرموك شرق الرياض لإيواء العاملات المنزليات بعد إغوائهن
وتمكينهن من الهرب من أصحاب عملهن ثم تأجيرهن للعمل لدى الغير مقابل مبالغ مالية”.
وأضافت: “من خلال إجراءات الاستدلال والتحريات التي تمت ثبتت
صحة تلك المعلومات؛ حيث تم دهم الموقع والقبض على وافدين من الجنسية الهندية وعدد سبع
وافدات (6 من الجنسية السريلانكية وأخرى من الجنسية الأثيوبية) جميعهن متغيبات عن العمل،
حيث تم إيقاف المقبوض عليهم؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن”.
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