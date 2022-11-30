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رئيس الشيشان يرد على البابا فرانسيس: نحارب في أوكرانيا من أجل الإسلام

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قديروف والبابا
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الأربعاء، 30-11-2022 09:09 ص


هاجم رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قائلا، إنه كان ضحية دعاية ومثابرة وسائل الإعلام الأجنبية، و"جاهل" بمبادئ الإسلام، حسب قوله.

وقال قديروف على قناته في "تيليغرام": "مقاتلو الشيشان لا يبدأون القتال دون عرض سلام، على غرار النبي الكريم محمد".

وأضاف، يمكنني أن أذكركم بحقد محاكم التفتيش، والحروب الصليبية، أو حتى اللقطات الوحشية الحقيقية التي نفذها الحثالة بانديرا، وعمليات الإعدام الأخيرة للجنود الروس العزل، لكنني أفضل أن أخبركم بما يسترشد به كل شيشاني، سواء في الحرب أو في الحياة المدنية.. إنه الدين الإسلامي"، حسب قوله.

واعتبر قديروف، عدم معرفة البابا فرنسيس بموقف المسلمين من العدو، بأنه "عار"، قائلا: "إنه لمن العار على شخصية دينية مشهورة عالميا ألا تعرف موقف المسلمين من العدو. نعم، نحن متحمسون لحماية وطننا الأم وديننا وشعبنا. وندعو العدو إلى الاستسلام، وندعو مواطنينا للدفاع عن الوطن. هل هذه قسوة؟"، وفق زعمه.

وادعى رئيس الشيشان أنه لا يوجد مدمن واحد على الكحول أو المخدرات في صفوف مقاتليه، مدعيا أن الجميع متدينون بشدة. وكل مقاتل يعرف أنه في الحرب لا ينبغي لأحد أن ينسى الشرف والكرامة والاحترام حتى للعدو".

وأردف: "كيف يمكنك أن تحدد في ساحة المعركة ما إذا كان الخصم مبتهجا أم متجهما أم عاطفيا أم قاسيا؟ وكيف تحدد بالعين في الانفصال الموحد جنسية الجندي الروسي إذا كان يعيش في بلادنا أكثر من 190 قومية؟".
 

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