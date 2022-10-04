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بدولة عربية

خفض أسعار البنزين بنسبة 25,4%

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ارشيفية
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Teads
الثلاثاء، 04-10-2022 02:29 م

قررت الحكومة السودانية، الثلاثاء، خفض أسعار البنزين 25.4 بالمئة للتر، وتخفيض سعر لتر الديزل 1.8 بالمئة تُطبق ابتداء من اليوم.

وكشفت وزارة الطاقة والنفط السودانية، في بيان صحفي، عن تعديل في أسعار الوقود ليصبح لتر البنزين بـ 522 جنيها (92 سنتا) مقابل 700 جنيه سابقا.

فيما انخفض سعر الديزل إلى 672 جنيها للتر (1.090 دولار) مقارنة بـ 685 جنيها سابقا.

ويأتي التعديل، في إطار سياسة مراجعة الأسعار الشهرية، بناء على تطورات الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وتكلفة الإنتاج المحلي.

والعام الماضي، أعلنت الحكومة السودانية رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، شملت تحريرا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وتراجع إنتاج السودان من النفط، بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميا إلى ما دون 60 ألفا، ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته النفطية.

وأظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي، أن معدل التضخم السنوي في السودان، قد تراجع في أغسطس الماضي، للشهر الخامس على التوالي، ليبلغ 117.42 بالمئة مقابل 125.41 بالمئة في يوليو، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
 

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