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خطوة غير مسبوقة في الخليج.. أين ظهرت الشيخة لطيفة بعد غيابها عن الأنظار؟

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الثلاثاء، 29-06-2021 01:36 م

لا تزال أخبار الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد حاكم دبي، تحظى باهتمام إعلامي عالمي، في الوقت الذي يتوقف التشكيك في مدى تمتعها بحريتها.
وبعد أن انتشر بيان لها على لسان محامين يقولون إنهم يمثلونها، تؤكد فيه حريتها وتطالب الجميع بأن يتركوها وشأنها، ظهرت الشيخة لطيفة، اليوم، في حدث هو الأول من نوعه في الخليج، حيث افتتحت المركز الأكبر للفنون الرقمية على مستوى منطقة الخليج، الذي يدشّن حقبة جديدة من الفنون العصرية بمشاركة نخبة من المبدعين والموهوبين، تعزيزاً لمكانة دبي مدينةً للمستقبل ووجهة عالمية للمبدعين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأكدت الشيخة لطيفة، وهي رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن تأسيس مثل هذا المركز الرائد للفنون المستقبلية يعدّ خطوة مهمة في مسيرة دبي نحو العالمية، ويواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مختلف قطاعاتها، لا سيما قطاع الثقافة والفنون، بما يتماشى مع رؤية قيادتها الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً ثقافيةً وقبلة للحركة الإبداعية العالمية والفنون الحديثة والمعاصرة؛ ويعزز خطط تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في الإمارة.
وأوضحت أن "دبي للثقافة" تتبنى مشاريع طموحة مثل "إنفينيتي دي لوميير" باعتباره أحد العناصر المهمة في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً للاقتصاد الإبداعي وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث من المنتظر أن يلعب المركز دوراً مؤثراً في استقطاب المبدعين من أصحاب الرؤى المستقبلية عبر برامج إضافية داعمة للفنانين الرقميين في دولة الإمارات والمنطقة.
 

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