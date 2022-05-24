الخميس 26 مايو 2022
توقيت مصر 00:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جريمة هزت مشاعر الجميع.. الإعدام شنقًا لقاتل الطفلة سجدة

أول تحرك رسمي ضد عمرو واكد بسبب تغريدة مُهينة

بمنشار كهربائي.. فيديو متداول لفلسطيني يهدد سعوديًا قبل القبض عليه

بعدما قفز 11 قرشًا.. ارتفاع جديد ومفاجئ للدولار أمام الجنيه

دخلت للعلاج من آلام في المعدة فوضعت طفلة

شاهد.. محمد النني يجدد لـ أرسنال بحضور زوجته

موسيماني يستفز الوداد المغربي بطريقة ماكرة ويثير غضب المغاربة

اعترافات قاتل زوجته: وضعت هاتف على الثلاجة فصدمت بما حدث بينها وبين عشيقها في المطبخ

«الرسول لعن من قام به».. داعية يهاجم فنانًا شهيرًا بسبب ما فعله أمام الكعبة والأخير يرد

5 مواضع يُحرم إتيان الزوجة فيهم.. تعرف عليهم

ADS
 

خبر صادم للوافدين العاملين في الكويت بالقطاع الخاص

640
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 24-05-2022 09:00 ص

تطلق الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، 29 مايو الجاري منصة «تيسير» لتعيين المقيميين بصورة غير قانونية "البدون" بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
وقال المدير العام للهيئة، أحمد الموسى، في تصريح صحفي، إن إطلاق المنصة لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأضاف الموسى أن المنصة تعتبر آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم، مردفا أنها تهدف إلى إحلال الفئة المعنية محل العمالة الوافدة للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون، وتقديم الاستفادة الكافية لهم من خلال هذه الفرص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
وشكر الموسى شركات القطاع الخاص لتعاونها بتقديم هذه الفرص الوظيفية المناسبة، ودعا إلى المزيد من التعاون مع مختلف مجالات القطاع الخاص لتوفير فرص أكثر في جميع التخصصات.
 

إقرأ ايضا

تنزيل

بمنشار كهربائي.. فيديو متداول لفلسطيني يهدد سعوديًا قبل القبض عليه

image

كاميرا مراقبة توثق جريمة صادمة في شوارع السعودية في وضح النهار

61adcbcf4c59b7130614298b

ولي العهد السعودي يخطط لزيارة 5 دول بينهم تركيا ومصر