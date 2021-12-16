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حكم بحبس دبلوماسي كويتي وزوجته بتهمة استبعاد خادمتهما

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حكم بحبس دبلوماسي كويتي وزوجته بتهمة استبعاد خادمتهما

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Native
Teads
الخميس، 16-12-2021 11:10 ص

قضت محكمة بروكسل يوم أمس الأربعاء بسجن دبلوماسي كويتي وزوجته لمدة عامين بعد إدانتهما بتهمة معاملة مدبرة منزل إثيوبية بطريقة أشبه بالعبودية في العاصمة البلجيكية.
ولم يكن الزوجان حاضرين خلال المحاكمة، حيث غادرا بلجيكا قبل بضعة أشهر وخلال جلسة الاستماع التي عقدت منتصف نوفمبر، طلب المدعي العام السجن لمدة أربع سنوات بحق الزوجين لارتكابهما مخالفات منها “الاتجار بالبشر” و”الاحتجاز” و”عدم دفع الأجور”.
ووقعت الأحداث بين أغسطس 2017، تاريخ وصول الضحية إلى بلجيكا بتأشيرة سياحية لمدة ثلاثة أشهر في البداية، ومايو 2018 عندما تمكنت من الفرار من منزل الزوجين، كما ذكرت صحيفة “لا ليبر بلجيك” اليومية.
وأثبت تحقيق أن العاملة الإثيوبية التي كانت تعمل لدى الزوجين عندما كانا يعيشان في الكويت، تعرّضت للخداع منذ مرافقتهما إلى بلجيكا، حيث اعتقدت أنها ستساعدهما أثناء انتقالهما والعودة بسرعة إلى الكويت لكن انتهى بها الأمر محتجزة.
وأشارت وكالة “فرانس برس” إلى أن العاملة الإثيوبية لم يكن يحق لها الحصول إلا على بقايا طعام الزوجين وأطفالهما الثلاثة ولم تكن تحصل على ملابس أو رعاية طبية.
 

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