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تونس تسعى لسد عجز الميزانية برفع أسعار الوقود

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 12-03-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت تونس أنها رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر لكبح العجز في الميزانية التي تواجهه ، وذلك ضمن الإصلاحات التي يريدها المقرضون الدوليون .
و أشارت وزارة الطاقة فبي بيان نشرته إلي أن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.
وكان صندوق النقد الدولي قد حث تونس الشهر الماضي علي خفض فاتورة الأجور و الحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي ، فيما يضع مزيدا من الضغط علي الحكومة الهشة في ظل مزيدا من الأمة المالية والسياسة التي تواجهها تونس ، محذرا من وصول العجز المالي إلي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021  إذا لم تنفذ تونس الإصلاحات .
جدير بالذكر أن العجز المالي وصل إلي 11.5% في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة " كورونا" .
 

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