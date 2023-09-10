الأحد 10 سبتمبر 2023
توقيت مصر 21:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة غير متوقعة في سعر الدولار بالسوق السوداء ليسجل هذا الرقم

تأييد إعدام الـ 12 المتهمين بقتل "حمادة الفقير"

توقعات مرعبة.. ماذا قال عالم الزلازل الهولندي قبل زلزال المغرب؟

بعد اختفاء 4 سنوات.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالحجاب وتكشف ما حدث

سعودي اكتشف "ليلة الدخلة" أن زوجته ليست بكرًا وحامل.. ما حدث صادم!

إصابة فنانة شهيرة بنزيف حاد أثناء إجراء عملية جراحية خطيرة

شاهد أغرب رد فعل لداعية مغربي لحظة وقوع الزلزال أثناء درس ديني في المسجد

وفاة الأميرة السعودية سارة.. وبيان من الديوان الملكي

اغتصاب وقتل "رحمة".. اتهام وزير سابق في جريمة هزت الرأي العام التونسي

شاهد.. فتاة سعودية توثق لحظة زواجها من شاب مصري

توقعات مرعبة.. ماذا قال عالم الزلازل الهولندي قبل زلزال المغرب؟

ي
عالم الزلازل
الأحد، 10-09-2023 01:14 م


 

عاد اسم عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، للظهور من جديد، بالتزامن مع الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر السبت.

 

هزات أرضية قوية

 

وحدث الزلزال بعد أيام قليلة من نشره تغريدة على حسابه في منصة "إكس" توقع فيها حدوث زلزال قوي ما بين 5 إلى 7 سبتمبر قائلا: "اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 سبتمبر، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبًا. 5 إلى 7 سبتمبر".

 

زلزال المغرب

 

يشار إلى ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين جراء الزلزال القوي الذي ضرب المغرب فجر السبت إلى 632 قتيلا و329 جريحا، منهم 51 بحالة حرجة.

 

الجدير بالذكر أن العالم الهولندي تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين. وقد توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبلها بثلاثة أيام.

 

إقرأ ايضا

download (1)

شاهد أغرب رد فعل لداعية مغربي لحظة وقوع الزلزال أثناء درس ديني في المسجد

download

وفاة الأميرة السعودية سارة.. وبيان من الديوان الملكي

173-181405-tunisia-killing-rahma-crime_700x400

اغتصاب وقتل "رحمة".. اتهام وزير سابق في جريمة هزت الرأي العام التونسي

أخبار متعلقة

download (1)

شاهد أغرب رد فعل لداعية مغربي لحظة وقوع الزلزال أثناء درس ديني في المسجد