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تفاصيل جديدة تكشفها فرنسا عن " سفاح نيس "

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 10:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مسئول الإدعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا أن المشتبه به في قتل 3 أشخاص داخل كنيسة بمدينة نيس وصل بالقطار حاملا بطاقة هوية تابعة للصليب الأحمر الإيطالي ، لافتا إلي أنه بدل ملابسه في محطة القطار ثم سار إلي الكنيسة لينفذ هجومه .
و قال مسئول فرنسي أن المهاجم تونسي ولد عام 1999 ووصل مدينة باري الإيطالية في 9 أكتوبر ، مضيفا أن كاميرات المراقبة أظهرت الشاب في محطة القطار في نيس و أنه سار منها لمسافة 400 متر حتى كنيسة نوتردام .
وكان متحدث قضائي تونسي أعلن أن المشتبه به في هجوم نيس يدعي إبراهيم العويساوي لافتا إلي أنه لم يكن مصنفا كمتشدد قبل أن يغادر تونس .   
 

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