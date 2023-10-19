تعليق مفاجئ من ساويرس على مداخلة باسم يوسف النارية بشأن فلسطين

الخميس، 19-10-2023
12:41 م
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس
، على الضجة التي أثارها الإعلامي باسم يوسف
أمس بعد رده المفحم على بيرس مورجان
البريطاني على الهواء بشأن ما يحدث في غزة من مجازر يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكانها.
واستطاع الإعلامي باسم يوسف
أن يحتل مؤشرات بحث جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا عربيًّا وعالميًّا، وذلك عقب أن تخطت مقابلته مع الأمريكي بيرس مورجان
ملايين المشاهدات، عبر المنصات الرقمية المختلفة، حيث أثنى عدد كبير من المتابعين العرب والأجانب على لقاء باسم وبيرس.. وعلى المستوى العالمي قال أحد المتابعين: عمري 84 عامًا لم أعرف الحقيقة إلا من هذا الرجل مشيرًا لـ باسم يوسف
.
وقال “ساويرس
” عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” تويتر سابقًا: "خسرناه طبعًا.. وناس ثانية كتير وهنخسر ناس كتير تاني لو كملوا بنفس الطريقة… الظروف الحالية تدعو إلى التكاتف والوحدة.. لكن لازم نغير الأسلوب ونتيح حرية الرأي ونفرج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي".
وجاء تعليق رجل الأعمال نجيب ساويرس
ردًّا على سؤال متابع له على المنصة والذي قال: "نجيب بيه... مصر خسرت إعلامي متميز زي باسم.. ولاه أنتَ مختلف معاه برضو".
وأطل الإعلامي باسم يوسف
أول أمس ببرنامج بيرس مورجان
الأمريكي على الهواء مباشرة ليؤكد دعمه ومساندة ضحايا غزة جراء ما يواجهونه من جرائم وانتهاكات.
وقال باسم يوسف
في مستهل حديثه: في الأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي التواصل مع أهلها في غـزة فهي فلسطينية، لكن لا داعي للقلق نحن اعتدنا ذلك، فاعتدنا أن يتم قتل الناس هناك ثم يتم تهجيرهم فهو أمر معتاد، ولكن في الحقيقة هم لا يموتون ويستمرون في العيش.. أعلم ذلك جيدًا لأنني متزوج واحدة منهم فلقد حاولتم قتلها عدة مرات وفشلتم.
ليرد عليه بيرس مورجان
قائلًا: "أتفهم دعابتك الحزينة يا باسم".
مما أثار غضب باسم وجعله يلقنه درسًا على الهواء قائلًا: لا لا ليست دعابة فهي حقيقة لقد حاولتُ التخلص من زوجتي عدة مرات، ولكن في كل مرة كانت تستخدم أطفالنا كدرع حامٍ لها، فهو ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل إعلامكم.. صحيح! فالعلاقة مع إسرائيل مثل علاقة مع سيدة نرجسية تأذي بوحشية ثم تبكي وتصوّت وتلومك.
أما عن فكرة التهجير فقال باسم يوسف
: إعلامكم يقول. أن نهجر الفلسطينين لأنهم قليلون إلى سيناء حتى نعيد بناء غزة من جديد.. هو "عُبط احنا بقى".
وكان رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس
، وجه رسالة قوية للاعب المنتخب ونجم ليفربول محمد صلاح، وذلك بعد إعلان تبرعه لصالح أهالي غزة، دعمًا لأهل فلسطين عبر الهلال الأحمر المصري.
وأكد ساويرس
في رسالته لـ محمد صلاح أنه فخور به وبأخلاقه ومصريته، موضحًا أن محمد صلاح "مهما عمل أو تبرع فلن يرضى عنه الحاقدون أو يسكت المهاجمون".
وكتب المهندس نجيب ساويرس
، عبر تويتر، في رسالته التي وجهها للاعب محمد صلاح "مهما عمل ومهما اتبرع لن يرضى عليه الحاقدين ولن يسكت المهاجمين.. فنحن امة تكره النجاح وتبحث عن الفشل… انا يا محمد فخور بك وبأخلاقك ومصريتك".