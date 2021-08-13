تسجيل حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات في المنصة

تسجيل حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات في المنصة

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توفر منصة المسار الوطني خدمات إلكترونية للجهات الحكومية والعاملين والأفراد ومن هنا سنوضح لكم الكثير حول تسجيل حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات في المنصة، سواء لتحديث بيانات العاملين، أو خدمة تطبيق جديدة لتأسيس شركة، والعديد من الخدمات الرائعة التي توفرها لمنصة إلكترونية، وخاصة أن تلك المنصة وحققت العديد من النجاحات الكبيرة فتابعنا.

تسجيل حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات في المنصة

أفضل المنصات الرقمية التي تم إنشاؤها بهدف إدارة وتطوير الموارد البشرية في مختلف الصناعات في جميع أنحاء الدولة هي منصة مسار عبر الإنترنت، حيث تعمل على

تقدم المنصة حلولاً رقمية متطورة وآمنة لإدارة الموارد البشرية.

تحقيق التميز في الأداء الحكومي، يستفيد الموظفون من المنصة من خلال تقديمها لمجموعة متنوعة من الخدمات المفيدة.

جعل متابعة التوظيف أسهل للجميع ، وسنشرح تسجيل حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات في المنصة وكذلك الخدمات التي تقدمها المنصة هي كما يلي:

الإعلان عن الترقية الحكومية.

خدمة تقديم الشكاوى.

تخطيط القوى العاملة.

طريقة التسجيل في منصة مسار

يسيطيع جميع المواطنين السعوديين التسجيل بمنصة مسار الإلكترونية من خلال رابط الموقع الخاص بها، https://masar.sa/Portal/Account/Login، حيث يتم ملئ جميع البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح، حيث أتاحت منصة مسار الإلكترونية التسجيل للحصول على حساب جديد باتباع الإجراءات التالية:

يتم لتسجيل الحساب من خلال منصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات بها من خلال الرابط https://masar.sa/Portal/Account/Login

حدد خيار المستخدم الجديد من القائمة المنسدلة ثم املأ التفاصيل التالية للتسجيل:

وهى الرقم المخصص لشخص من قبل الحكومة واكتب البريد الإلكتروني وكذلك رقم الهاتف الخلوي وسنة الميلاد

في النهاية أدخل كلمة المرور الخاصة بك وتأكد من صحتها وعلى الموقع ،ثم أدخل رمز التحقق ثم حدد رمز (تسجيل) من القائمة المنسدلة.

خطوات تحديث البيانات المسجلة في بمنصة مسار

تحدد منصة مسار العمليات لجميع العاملين بالمملكة لتحديث البيانات التي سبق تسجيلها على المنصة، بشرط أن يتم التغيير باتباع الخطوات التالي من أجل تسجيل حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات في المنصة:

استخدم المنصة الوطنية الموحدة لتسجيل الدخول، يتم كتابة تسجيل الدخول وكلمة المرور في الأماكن المناسبة ثم اضغط على Enter بعد إدخال الرمز المعروض.

يجب عليك استخدام كلمة المرور المؤقتة التي قدمها لك أبشر لتسجيل الدخول، بعد ذلك، حدد خدمات معينة بالنقر فوق متابعة.

من قائمة الخدمات، اختر معلومات الوظيفة سيتم إرسالك إلى صفحة مخصصة لحساب المدرس، يمكنك الاختيار من بينها.

خدمة عملاء منصة مسار

يقدم مسؤولو البوابة خدمة لعملاء منصة مسار لتقديم الدعم للمستخدمين وزوار المنصة الإلكترونية بشكل يومي، ويمكنك الحصول على المساعدة الفنية عبر بوابة تسجيل حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات في المنصة عن طريق الاتصال بالرقم "19911" أو بالانتقال إلى موقع مسار حيث تقدم منصة مسار مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية للعاملين، والتي يتم وصفها على النحو التالي:

يجب تحديث معلومات الوظيفة.

يمكن للموظفين التقدم للترقيات.

التسجيل على منصة جدارة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الإضافية المتاحة.

منصة مسار الترقيات

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة أنه يتوجب على المواطنين السعوديين تسجيل الدخول للموقع الرسمي لمنصة مسار الإلكترونية ، وتحديث البيانات على المنصة ، ثم اختيار كلمة ليل.

يجب النقر فوق كلمة "عرض الخدمة" في موقع الويب للحصول على قائمة بالبدائل ، وبعد ذلك سترى صفحة بعنوان "عرض الخدمة".

يجب على المواطن إظهار تطلعاته المهنية.

أخيرًا ، انقر فوق مصطلح ترقية.

في النهاية نكن قد قدمنا لكم طريقة تسجيل حساب بمنصة مسار الإلكترونية وتحديث البيانات في المنصة، كما قمنا الخطات اللازمة لاستكمال اجراءاتك سواء للحصول على ترقية أو تحديث بياناتك على منصة مار الالكنترونية.

