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تحليل الـ DNA يفجر مفاجأة: «سانتياجو» ليس ابن «مارادونا»

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الخميس، 19-08-2021 03:40 م

أكد تقرير أرجنتيني، أن نتائج الحمض النووي “DNA” لـ سانتياجو لارا الذي ادعى أنه ابن الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، جاءت سلبية.
وذكرت صحيفة “باخينا 12” الأرجنتينية، أن سانتياجو لارا الذي ادعى أنه دييجو أرماندو مارادونا خضع لتحليل DNA بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية لتوزيع الميراث، وجاءت النتيجة سلبية.
كان سانتياجو ادعى في عام 2013، أنه ابن دييجو مارادونا مما تسبب في عاصفة من الانتقادات الحادة ضد مارادونا في ذلك الوقت.
وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز 60 عاما.
في سياق آخر، ذكرت صحيفة “باخينا 12”  الشهر الماضي،، أن القضاء الأرجنتيني قرر فتح تحقيق مع ماتياس مورلا، بعد الاشتباه في تورطه في جريمة قتل مارادونا.
وأضافت الصحيفة الأرجنتينية، أنه تم الكشف عن رسالة بين محامي مارادونا، وليوبولدو لوكي طبيب الأعصاب الخاص بـ مارادونا، بعد 3 أيام فقط من وفاة الأسطورة الأرجنتينية، حيث قال المحامي للطبيب: "لم يكن لديك علاقة بالأمر.. أنا محاميك".
 

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