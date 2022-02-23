تحطم 4 طائرات أمريكية في أقل من 72 ساعة (فيديو)

الأربعاء، 23-02-2022
11:18 ص
أعلنت البحر
ية الأمريكية مقتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية تابعة لمتعاقد في
جزيرة كاواي، في هاواي.
وجاء في بيان لمنشأة الصواريخ الأمريكية في المحيط الهادئ:" الطائرة
تحطمت على الجانب الشمالي للمنشأة".
وأضافت: أن "المروحية كانت تحلق دعما لعملية تدريب".
من جهته قال المجلس الوطني لسلامة النقل إن الوكالة تحقق في تحطم مروحية من
طراز Sikorsky" S-61N".
وياتي ذلك بعد تحطم 3 طائرات أمريكية
على مدار اليومين الماضيين، حيث أصيب
قتل طيار وأصيب آخرين إثر سقوط مروحية أول أمس في مياه المحيط بالقرب من شاطئ
ميامي بيتش، المكتظ بالناس والمصطافين ومرتادي الشاطئ، في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقالت الشرطة إن المروحية كان على متنها ثلاثة أشخاص عندما وقع الحادث، لكن
من غير الواضح من هو الطيار.
ويظهر مقطع فيديو مصاحب للتغريدة طائرة هليكوبتر تسقط في مياه المحيط
بالقرب من منطقة مزدحمة بالناس من مرتادي الشواطئ والسباحين. ويجري التحقيق في
أسباب الحادث.
فيما أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن تحطم مروحيتين تابعتين للحرس الوطني في
ولاية يوتا الأمريكية، أمس، بسبب عاصفة ثلجية كما يبدو.
وتحطمت المروحيتان وهما من طراز "بلاك هوك" خلال عملية تجريها
قوات الحرس في الولاية، لكن طاقمي المروحيتين "بخير"، وفقا لبيانات
الحرس الوطني
.
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