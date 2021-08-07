بيان من شرطة مكة بشأن مقتل عروس على يد عريسها

السبت، 07-08-2021
02:48 م
في أول رد رسمي على الجريمة البشعة التي هزت السعودية
بمقتل عروس
على يد عريس
ها بعد ساعات من زواجهما بطريقة صادمة، صرح المتحدث الإعلامي
لشرطة منطقة مكة المكرمة بالسعودية، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً بتاريخ 25 ذي
الحجة عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة.
واتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع وقد تم بفضل الله تحديد
هوية الجاني والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر .
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية أنه زوجها وجرى إيقافه
واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.