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بيان من الداخلية السعودية بشأن جريمة بشعة ارتكبها مصري وسعودي بعد تنفيذ شرع الله

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الثلاثاء، 15-03-2022 12:21 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا كشفت فيه عن جريمة بشعة، حيث جاءت تفاصيلها كالتالي:
أقدم/ جمال بن سارح بن فرحان الرشيدي ـ سعودي الجنسية ـ و/ إيهاب أحمد محمد ـ مصري الجنسية ـ (توفي لاحقاً) على قتل/ أصغر علي فضل الدين ـ باكستاني الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين في بطنه وضربه بحديدة على رأسه مما أدى إلى وفاته، والاستيلاء على سيارته، والتمثيل بجثته وذلك بإحراقها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمةهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ جمال بن سارح بن فرحان الرشيدي يوم الثلاثاء بتاريخ 12 /8/ 1443هـ بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

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