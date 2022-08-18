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«بوتين» يوقع مرسومًا بمنح مليون روبل للمرأة التي تُنجب 10 أطفال

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«بوتين» يوقع مرسومًا بمنح مليون روبل للمرأة التي تُنجب 10 أطفال

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بوتين
Native
Teads
الخميس، 18-08-2022 03:11 م


وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مرسوما، بإحياء جائزة "البطلة الأم" من الحقبة السوفيتية للنساء اللواتي لديهن أكثر من 10 أطفال في محاولة للتخفيف من الأزمة الديموغرافية في روسيا.

وسيتم منح مبلغ مليون روبل (16500 دولار) للأمهات الروسيات بمجرد أن يبلغ الطفل العاشر عامه الأول، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الأطفال العشرة على قيد الحياة.

وفي الأصل، قدم جوزيف ستالين الجائزة بعد الحرب العالمية الثانية عندما انخفض عدد سكان الاتحاد السوفيتي بمقدار 42 مليون نسمة قبل أن تتوقف الجائزة مع انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

ووفقًا لآخر إحصائيات Rosstat المنشورة هذا الصيف، تقلص عدد سكان روسيا بمعدل قياسي بلغ 86000 شخص شهريًا بين شهري يناير ومايو، وفي غضون ذلك، غادر ما يقدر بنحو 75300 مهاجر لروسيا.

تعاني روسيا أيضًا من خسائر فادحة في أوكرانيا، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن العدد الحقيقي للضحايا.
 

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