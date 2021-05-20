«بوتين» يأمر مواطنيه بمغادرة غزة فورًا

الخميس، 20-05-2021
02:01 م
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اليوم الخميس مواطنين من
روسيا
وبلدان رابطة الدول المستقلة بمغادرة
قطاع غزة
فوراً.
وأصدر الرئيس الروسي أمرا رئاسيا يقضي بإجلاء مواطني روسيا
وبلدان رابطة الدول المستقلة الراغبين في مغادرة
قطاع غزة
وسط تدهور الوضع الأمني هناك.
وجاء في نص الأمر الذي وقع عليه بوتين
: "نظرا لتدهور
الوضع في قطاع غزة
بشكل حاد نتيجة العملية العسكرية للقوات المسلحة الإسرائيلية، يجب
تأمين إجلاء مواطني روسيا
والدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الموجودين في قطاع
غزة
والراغبين في مغادرة
ه".
وكانت مواطنة فلسطينية استشهدت وأصيب ستة اخرون بينهم عدد
من اطفالها في تجدد العدوان الإسرائيلي على خان يونس صباح اليوم الخميس.
وفي اليوم الحادي عشر من العدوان استشهدت المواطنة هدى صلاح
الخزندار 32 عاما وعدة إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة الخوالدة
في منطقة السطر الغربي بخان يونس على بعد امتار من منزلها.