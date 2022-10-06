بوادر أزمة جديدة في الكويت.. وبيان أميري يُحذر

الخميس، 06-10-2022
02:15 م
بوادر صدام مبكر بين الحكومة والبرلمان في الكويت، عقب الإعلان
عن تشكيل الحكومة الجديدة.
صدام استبقه تحذير من أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر
الصباح لمن "يعمل تشويشا على أساس الحكومة الجديدة"، مؤكدا "نريد الإصلاح
لا الهدم، ونحن مع الدستور والقانون".
وعقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الكويتية
الجديدة مساء الأربعاء،
استقال أحد وزرائها وهو عضو في مجلس الأمة، لاعتراضه على وجود بعض الوزراء في التشكيل
الحكومي، قبل أن ينضم إليه عدد من النواب مؤيدين موقفه واعتراضاته، مشيرين إلى أن
"الحكومة الجديدة أقل من الطموح الشعبي والنيابي".
يأتي ذلك رغم حالة من التفاؤل والارتياح والثقة عبر عنها
مغردون، مؤكدين قدرة الشيخ أحمد على تشكيل حكومة تخدم الوطن والمواطن، بعد الأزمات
المتلاحقة بين الحكومة السابقة والبرلمان المنحل خلال الفترة الماضية.
حكومة جديدة
وصدر أمر أميري، صباح الأربعاء، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد
الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وتعد الحكومة الكويتية
الجديدة هي الحكومة الثانية التي يترأسها
الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بعد تعيينه رئيسا للحكومة السابقة 24 يوليو الماضي، قبل أن يقدم استقالته الأحد عقب
إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.
كذلك تعد الحكومة الجديدة هي الحكومة رقم 41 في تاريخ البلاد
السياسي، والخامسة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد
الحكم في 29 سبتمبر 2020.
جاء الأمر الأميري بعد 3 أيام من قبول استقالة الشيخ أحمد
نواف الأحمد الصباح الأحد، الذي تقدم بها عقب الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة
الجمعة.
وتنص المادة 57 من الدستور على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء
كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
الأمر الأميري صدر مزيلا بتوقيع ولي العهد الكويتي الشيخ
مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بناء على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر
2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.