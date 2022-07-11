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بعد هروبه.. أول تعليق لرئيس سريلانكا

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الإثنين، 11-07-2022 11:17 ص

أوضح مكتب رئيس وزراء سريلانكا، الإثنين، أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا أبلغ رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجي، أنه سيتنحى كما أعلن في السابق.
وذكر رئيس البرلمان في وقت سابق، أن راجاباكسا سيستقيل الأربعاء، بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس، وفق "سكاي نيوز".

وكانت الأحزاب المعارضة في سريلانكا اجتمعت بالأمس للتوافق على حكومة جديدة، بعد عرض رئيس ورئيس وزراء البلاد التنحي، في أكثر الأيام فوضوية بالبلاد خلال أشهر من الاضطرابات السياسية.

واقتحم المتظاهرون منازل كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس، وأضرموا النار بأحدها في حالة من الغضب من جراء الأزمة الاقتصادية.
 

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