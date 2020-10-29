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بعد حادث الطعن.. هجوم جديد على كنيسة بفرنسا

حادث قطار فرنسا
حادث
 
الخميس، 29-10-2020 05:36 م أحمد سالم
أعلنت سلطات منطقة إيل دو فرانس قرب العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، عن اعتقال شخص مسلح كان يخطط لتنفيذ هجوم على كنيسة في بلدة سارتروفيل.

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، جرت عملية الشرطة بعد ظهر اليوم الخميس، في سارتوفيل بعد بلاغ عن شخص مسلح بسكين بالقرب من كنيسة سانت مارتن. 

وحسب "روسيا اليوم"، ألقت الشرطة القبض على الرجل، وتم تطويق المنطقة أثناء إجراء التحقيقات.

وأخلت الشرطة المنطقة المحيطة بينما قامت فرق إبطال القنابل بتفتيش سيارة المشتبه به ولكن لم يتم العثور على أي متفجرات.

وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإن الرجل كان ينوي تنفيذ هجوم مماثل للذي وقع في مدينة نيس صباح اليوم الخميس والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

تأتي تلك الواقعة وسط سلسلة من الحوادث التي شنت في أنحاء فرنسا في أعقاب هجوم نيس، بما في ذلك إطلاق الشرطة النار على مشتبه به في أفينيون، وإخلاء محطة قطار في طولون، واعتقال رجل بحوزته سكين بالقرب من محطة قطار في ليون. 
 

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