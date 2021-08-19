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بعد تهديده بسحب السفير .. تصريح غير متوقع من أردوغان تجاه الإمارات

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الخميس، 19-08-2021 03:02 م

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء 18 أغسطس، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها خطط جادة للغاية تجاه تركيا.
وأشار أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إلى أنه يعتقد أن الإمارات ستقوم قريبا باستثمارات كبيرة في بلده.
وأوضح الرئيس التركي بقوله إن الإمارات لديها أهداف وخطط استثمارية جادة للغاية تجاه تركيا.
يذكر أن أردوغان هدد في وقت سابق من العام الماضي، بسحب السفير التركي من أبوظبي، أو تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، ردا على اتفاق السلام الذي وقعته الإمارات مع إسرائيل.
وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين، عقب صلاة الجمعة: "طلبنا من وزير خارجيتنا بحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي أو حتى سحب السفير التركي لأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ولا يمكننا التخلي عن فلسطين"، لأنه "من غير الممكن تقبل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات"، على حد قوله.
 

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