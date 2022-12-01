بعد الصين.. الأردن يكشف سبب ظاهرة الأغنام الغريبة التي تدور حول نفسها

الخميس، 01-12-2022
10:31 ص
كشف مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الأردنية
المهندس مجدي العمرو، سبب ظاهرة غريبة لأغنام تدور حول نفسها دون تفسير واضح لها
في كل من الصين
ثم الأردن.
وأوضح العمرو أن الوزارة أرسلت فريقاً بيطرياً إلى منطقة الكرك حيث حدثت
الظاهرة للتأكد من أسبابها ورجح أن تكون الأغنام تسير خلف ما يسمى "المرياع"،
وهو كبش من الغنم، يعزل عن أمّه يوم ولادته ويُسقى حليبها دون أن يراها.
كما قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الأردنية لورانس المجالي، إن
الوزارة حددت موقع مكان تصوير الفيديو وتابعت القضية من خلال فرقة فنية متخصصة من
كوادر البيطرة في الكرك وإدارة الثروة الحيوانية والبيطرة في الوزارة، وفقاً
لـ"العربية".
وبعد الكشف رجح الخبراء أن تكون أمهات الأغنام تبحث عن مواليدها في الحظيرة
والمقسمة إلى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى.
وأضاف المجالي أن هذه الحركة هي مجرد (سلوك الأمومة) وقد تلاشى السلوك
مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد.
كما أكدت الوزارة أن الفريق الفني لم يرصد أي أعراض مرضية على القطيع وهو
بحالة صحية جيدة ويعتبر هذا السلوك طبيعيا.