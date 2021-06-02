بعد أن تغلبت صواريخ المقاومة على القبة الحديدية.. إسرائيل تطالب أمريكا بمليار دولار

الأربعاء، 02-06-2021
10:57 ص
أعلن السيناتور ليندسي جراهام أحد أعضاء مجلس الشيوخ، أن إسرائيل
ستطلب
مليار دولار من الولايات المتحدة لتجديد نظام القبة الحديدية
للدفاع الصاروخي
والإمدادات العسكرية الأخرى بعد مناورات استمرت 11 يومًا مع قطاع غزة.
ووفقا لما نشره موقع "ذا هيل"، التقى جراهام ، العضو البارز في
مجلس الشيوخ ، مع رئيس الوزراء الإسرائيل
ي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني
غانتس أثناء قيامه بجولة في إسرائيل
.
وقال جراهام في مؤتمر صحفي: سيكون هناك طلب بمليار دولار للبنتاغون هذا
الأسبوع من وزير الدفاع لتجديد القبة الحديدية
وبعض الأشياء الأخرى لتحديث النظام.
وأوضح جراهام إنه يتوقع أن يحظى الطلب بموافقة الحزبين في الكونجرس الذي
يسيطر عليه الديمقراطيون بشدة.