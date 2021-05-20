أول اعتراف إسرائيلي بانتصار «حماس»: يجب وقف إطلاق النار

الخميس، 20-05-2021
03:35 م
قال رئيس حزب “يش عتيد/هناك مستقبل” الإسرائيل
ي، يائير لابيد،
المكلف بتشكيل حكومة بلاده المقبلة، إن حركة حماس
انتصرت على بلاده، فيما فشلت الأخيرة
في مجالات عدة أمامها.
ونقلت القناة العبرية “السابعة”، ظهر اليوم الخميس، عن لابيد
أن الحكومة الإسرائيل
ية فشلت في المجالات الموجودة تحت مسؤوليتها، أهمها حماية المدنيين،
وفي مشروع تحصين البيوت، كما فشلت فشلا ذريعا في الإعلام، بحسب وكالة سبوتنيك.
وأفاد لابيد بأن حركة حماس
، التي وصفها بأنها “منظمة إرهابية”،
انتصرت على حكومة إسرائيل
في المعركة الإعلامية في وسائل الإعلام الغربية، وبلاده فشلت
عندما فضّلت الحفاظ على حكم حماس
من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية”.
ودعا المكلف بتشكيل حكومة بلاده المقبل، بنيامين نتنياهو،
إلى الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوقف إطلاق النار، مشددا على أنه لا
يمكن تجاهل الطلب الأمريكي.