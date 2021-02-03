بايدن يفاجيء دول الخليج بقرار غير متوقع

الأربعاء، 03-02-2021
08:22 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت وسائل إعلام عالمية عن قرار مفاجيء من الرئيس الأمريكي جو بايدن
تجاه منطقة الخليج
العربي.
و أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية
"البنتاجون" أن حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز" غادرت الخليج
بعدما قضت
فترة طويلة في مياهه، بأوامر من الإدارة السابقة.
وقال المتحدث باسم البنتاجون إن القوة الضاربة لحاملة الطائرات نيميتز غادرت الشرق الأوسط بأسره باتجاه المنطقة الخاضعة لنطاق المحيطين الهادي والهندي.
وأضاف أن بقاء
الحاملة في الخليج
لم يعد ضروريًا لتلبية الاحتياجات الأمنية الأمريكية،
وذلك بعدما عزز الرئيس السابق دونالد ترامب الوجود العسكري في الخليج
.
وذكرت وكالة فرانس برس أن هذه الخطوة تعكس رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن
في تهدئة الأمور مع إيران.