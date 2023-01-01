الأحد 01 يناير 2023
توقيت مصر 08:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو/ امرأة تسير في أحد شوارع السعودية عارية تمامًا.. والسلطات تصدر بيانًا أمنيًا

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم إيداع أموال في البنوك والحصول على فوائدها

«مش لاقية آكل بعد ما خرجت من السجن».. منتج يعلن التعاقد مع وفاء مكي على مسلسل جديد

بدون ملابس.. العثور على مواطن خليجي جثة هامدة داخل شقته بالعجوزة

شاهد.. عمر كمال يقطع الغناء ويدخل في نوبة بكاء بشكل مفاجئ على الهواء

السعودية ترفع سعر الديزل 19%.. وتوقعات برفع سعر البنزين في مصر خلال أيام

فيديو رائع للشيف بورك و «الشيف الصغير» يعدان «سيخ كفتة»

لقاء الخميسي: النقاب «بدعة».. والجمهور يرد: وانتي مالك؟

فنانة شهير تعلن طلاقها رسميًا بعد إدانة زوجها بالزنا من صديقتها

حكم قضائي يلزم البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لـ حبيب العادلي

ADS
 

بالفيديو/ امرأة تسير في أحد شوارع السعودية عارية تمامًا.. والسلطات تصدر بيانًا أمنيًا

download
المراة
Native
Teads
الأحد، 01-01-2023 08:45 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو صادم يوثق فعل غريب لـ امرأة تسير في الشارع عارية تمامًا.

وقال مغردون إن الفيديو التقط في أحد شوارع محافظة جدة، فيما يظهر أحد رجال الأمن يحاول السيطرة على المرأة لكنها كانت عنيفة ولا تبالي، بينما كانت تقوم بأفعال غير لائقة.

وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير، أصدرت الجهات الأمنية بيانًا أكدت فيه أنها ألقت القبض على امرأة مخالفة للائحة الذوق العام، تسير في أحد الشوارع بجدة، وتبيّن أنها تعاني من حالة مرضية وتم استكمال الإجراءات النظامية وإحالتها لجهة الاختصاص.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

إقرأ ايضا

IMG-20221230-WA0012

تكريم الدكتور رمضان عبد الرازق بقطعة من كسوة الكعبه والروضه لاساهماته الدعوية بالمملكة

1161973-1

مشاجرة بالسيوف والسكاكين داخل مستشفى الجهراء بالكويت

2063483

صدمة في السعودية.. مقتل فتاة ووالدتها بمادة الأسيد الحارقة