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انفعال مستشار بن زايد بعد قرار بايدن المستفز لدول الخليج: خطأ وغباء استراتيجي

عبد الخالق عبدالله
انفعال مستشار بن زايد بعد قرار بايدن المستفز لدول الخليج: خطأ وغباء استراتيجي
 
الخميس، 04-02-2021 07:14 ص أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور عبد الخالق عبدالله - الأكاديمي الإماراتي - عن رأيه في قرار إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بسحب حاملة طائرات أمريكية من الخليح.

وقال في تغريدة عبر تويتر: وزير الدفاع الأمريكي الجديد يأمر حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز مغادرة مياه الخليج العربي. إذا كانت هذه خطوة عسكرية مدروسة لتخفيف التوتر في المنطقة فاهلا بها من خطوة وإذا القرار سياسي ومن علامات هرولة إدارة بايدن نحو ايران الداعم الأول للإرهاب في العالم فهذا خطأ وغباء استراتيجي.

كشفت وسائل إعلام عالمية عن قرار مفاجيء من الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه منطقة الخليج العربي.

و أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز" غادرت الخليج بعدما قضت فترة طويلة في مياهه، بأوامر من الإدارة السابقة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون إن القوة الضاربة لحاملة الطائرات نيميتز غادرت الشرق الأوسط بأسره باتجاه المنطقة الخاضعة لنطاق المحيطين الهادي والهندي.

وأضاف أن بقاء الحاملة في الخليج لم يعد ضروريًا لتلبية الاحتياجات الأمنية الأمريكية، وذلك بعدما عزز الرئيس السابق دونالد ترامب الوجود العسكري في الخليج.

وذكرت وكالة فرانس برس أن هذه الخطوة تعكس رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تهدئة الأمور مع إيران.
 

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