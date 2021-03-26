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المقاومة الوطنية فى اليمن تعلن تدشين مكتب سياسي لها: ضرورة وطنية

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اليمن
 
الجمعة، 26-03-2021 11:14 م الطيب حسين
أعلنت قوات المقاومة الوطنية، تدشين مكتب سياسي لها برئاسة العميد طارق صالح.

وقال المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في أول بيان له، إن إعلان المكتب السياسي جاء بعد مشاورات مكثفة، ونقاشات مستفيضة، مشيرًا إلى أن إعلان الإشهار من مدينية المخا، لكونها بوابة النصر والتحرير.

واعتبر البيان أن إشهار المكتب للمقاومة، يأتي التزامًا منها بالعمل على إعادة الاحتكام لصناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة، مع الاستمرار في مسيرة الكفاح والتضحيات والانتصارات الميدانية التي يسطرها حراس الجمهورية إلى جانب رفاق السلاح في القوات المشتركة وكل الأبطال في جبهات الدفاع عن الجمهورية.

وأكد البيان "أن إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ضرورة وطنية فرضتها المرحلة لخدمة معركة شعبنا المصيرية".

وقال البيان، إنه يعول على تكاتف القوى الوطنية والتنسيق بين مختلف المكونات السياسية وهو ما سيسعى إليه المكتب السياسي للمقاومة.

وبحسب البيان ، فان "المقاومة الوطنية وهي تؤكد على حشد الجهود لاستعادة العاصمة صنعاء، فإنها تعتز بالدعم السياسي والشعبي الذي تتلقاه من المقاومة الجنوبية، وتدعو كل الأطراف لتوحيد الجهود والجبهات صوب العاصمة صنعاء والجلوس على طاولة الحوار لرسم ملامح المستقبل".

وأشار البيان إلى أن "المقاومة الوطنية تؤكد أهمية حماية المياه الإقليمية والممرات المائية، ورفض أي تهديد للتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب".






11:08 م
 

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