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"القصر البريطاني" يسلم رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية الوسام الملكي(صور)

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الإثنين، 28-03-2022 12:09 م

قامت سمو الأميرة البريطانية، آن، ابنة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، بتسليم الوسام الملكي، للدكتورة عفاف عبدربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية.
كما قامت الأميرة آن، بوضع هذا الوسام على صدرها، في الوقت الذي سلمتها أيضا شهادة خاصة بهذا التكريم الملكي.
وقالت الدكتورة عفاف عبدربه، إنها لن تسطيع وصف مشاعرها حينما قامت سمو الأميرة آن، بوضع هذا الوسام الملكي على صدرها، وذكر اسم دولة مصر داخل القصر الملكي البريطاني.
جدير بالذكر، أنه قد تم منح الدكتورة عفاف عبدربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية، هذا الوسام الملكي تقديرا لدورها في محاربة التمييز العنصري بكافة أشكاله، وأيضا بسبب التعاون الإيجابي والمثمر ودعم العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة.



 

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