القبض علي زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكي

الأربعاء، 24-02-2021
02:11 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة العدل
الأمريكية أن السلطات ألقت القبض علي زوجة إمبراطور المخدرات المكسيك
ي ، خواكين
جوزمان ، والشهير باسم " إل تشابو
" الزعيم السابق لعصابة سينالوا بسبب
تورطها في تهريب المخدرات دوليا .
وألقي القبض علي إيما
كورونيل إيسبورو البالغة من العمر 31 عام ، في مطار دالاس الدولي في شمال فيرجينيا
ومن المتوقع أن تمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن ، وقد كانت تحضر بانتظام جلسات
محاكمة زوجها قبل عامين ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".
جدير بالذكر أنه تم
اعتقال كورونيل بعد عامين من محاكمة جوزمان " 63 عام " في بروكلين حيث
تم أدين بتهريب أطنان من المخدرات إلي الولايات المتحدة عندما كان زعيم لعصابة
سينالوا .