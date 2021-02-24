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القبض علي زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكي

زوجة إل تشابو تاجر المخدرات المكسيكي
زوجة إل تشابو تاجر المخدرات المكسيكي
 
الأربعاء، 24-02-2021 02:11 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن السلطات ألقت القبض علي زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكي ، خواكين جوزمان ، والشهير باسم " إل تشابو " الزعيم السابق لعصابة سينالوا بسبب تورطها في تهريب المخدرات دوليا .
وألقي القبض علي إيما كورونيل إيسبورو البالغة من العمر 31 عام ، في مطار دالاس الدولي في شمال فيرجينيا ومن المتوقع أن تمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن ، وقد كانت تحضر بانتظام جلسات محاكمة زوجها قبل عامين ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".
جدير بالذكر أنه تم اعتقال كورونيل بعد عامين من محاكمة جوزمان " 63 عام " في بروكلين حيث تم أدين بتهريب أطنان من المخدرات إلي الولايات المتحدة عندما كان زعيم لعصابة سينالوا .   
 

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