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الصين تطالب الولايات المتحدة بالحيادية

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 02-02-2021 10:24 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الصين أنها وجهت الدعوة للولايات المتحدة لعدم تسييس التجارة والقضايا الاقتصادية و خلق بيئة أعمال مفتوحة وغير تمييزية للشركات بينهم .
و أضاف يانج جيتشي ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الذي يشرف على الشؤون الدولية، خلال منتدى على الإنترنت حول تنمية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة: " أنه لا ينبغي تسييس القضايا التجارية والاقتصادية، ولا يجب إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي، مشيرا إلي أن أشار إلى أن الصين ستواصل الترحيب باستثمارات الشركات الأمريكية، بينما يجب على الجانبين ضمان بيئة عادلة ومنفتحة وغير تمييزية للشركات من البلدين" ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و أشار إلي أن الصين مستعدة لتعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي مع الولايات المتحدة، والتعاون مع الجانب الأمريكي في ضمان أمن سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، وكذلك في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي".
جدير بالذكر أن العلاقات بين البلدين توترت في الفترة الأخيرة لأسباب عديدة أبرزها تناقضات تجارية، والوضع في هونغ كونغ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي وباء فيروس "كوفيد-19"، ورفض الصين المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح. في كل هذه القضايا لدى واشنطن مطالبات جادة لبكين.
 

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