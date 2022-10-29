السبت 29 أكتوبر 2022
توقيت مصر 19:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حُسن الخاتمة.. تصعد روحه أثناء سجدوه في صلاة المغرب (فيديو)

السماح لجميع مواطني دول الخليج بدخول هذه الدولة دون تأشيرة

بعد ارتفاع الدولار.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب

بعد 3 سنوات على طلاقها من معز مسعود.. زواج شيري عادل من طارق صبري

ضبط 5 مصريين بالكويت متلبسين بهذه الجريمة والإبعاد في انتظارهم

وقف تنفيذ إعدام «قاتل المنصورة».. قرار عاجل من النائب العام بعد ظهور أدلة جديدة

صور.. سعودي يكتشف خيانة زوجته له مع رجال آخرين بمساعدة شقيقاتها بطريقة صادمة

الكشف عن عقوبة إلقاء قطف السيجارة بالشارع في السعودية

يعمل في الدعارة وفعل معي هذا الأمر.. دنيا بطمة تفضح زوجها بعد طلاقهما(فيديو)

هل تتذكرون الرجل الذي دفع زوجته الحامل من أعلى الجبل؟.. المحكمة تحسم مصيره

ADS
 

السماح لجميع مواطني دول الخليج بدخول هذه الدولة دون تأشيرة

56a97321-21f0-46f4-86fb-9114bf036d72
دول الخليج
Native
Teads
السبت، 29-10-2022 02:25 م

أكدت متحدثة باسم مطارات سلطنة عمان صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لجميع المهن التجارية بدون تأشيرة مسبقة.

وأوضحت المتحدثة أنه يمكن الحصول على التأشيرة في المطارات ودفع رسومها عند الوصول.

وبحسب موقع "أريبيان بزنس"، جاء في التعميم أنه بناءً على التوجيهات التي تلقتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية.
 ولا يشترط أن يأتي المقيمون في دول الخليج من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها.
 

إقرأ ايضا

5515366-1036513995

الكشف عن عقوبة إلقاء قطف السيجارة بالشارع في السعودية

882877

الإمارات.. موظف يبتز زميلته بعلاقة جنسية (محادثات وصور)

Capture

سابقة خطيرة.. حالة طلاق كل 10 دقائق في السعودية والسبب صادم

أخبار متعلقة

2da9f082688e6c1d542f58b7c04da7a4

دولة خليجية تتجه لإلغاء نظام الكفيل