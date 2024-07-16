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السعودية تعلن إعدام خادمة إثيوبية ارتكبت جريمة مروعة

السعودية
ا
الثلاثاء، 16-07-2024 11:55 ص

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بإحدى الجانيات في منطقة تبوك، فيما يلي نصه :

 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

 أقدمت / عليما فيكادو تسيجاي - أثيوبية الجنسية - على قتل الطفل / محمد بن عبدالرحمن بن غضيان البلوي - سعودي الجنسية - وذلك بالاعتداء عليه وضربه بالعصا ووضعه داخل صندوق وتغطية وجهه مما أدى إلى وفاته.

 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / عليما فيكادو تسيجاي - أثيوبية الجنسية - يوم الاثنين بتاريخ 9 / 1 / 1446هـ الموافق 15 / 7 / 2024 م بمنطقة تبوك.

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