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السعودية.. الكشف عن المواطنين الممنوعين من الزواج بأجنبيات إلا بأمر ملكي

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الملك سلمان
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الأحد، 17-07-2022 09:21 ص

كشف المحامي السعودي فهد الفوزان عن المواطنين السعوديين الممنوعين من الزواج بغير السعوديات وكذلك المواطنات الممنوعات من الزواج بغير السعوديين.

وقال الفوزان عبر حسابه في تيك توك : " يمنع زواج السعودي من غير السعودية والسعودية من غير السعودي إذا كان من بين الفئات الآتية: الوزراء ومن في حكمهم، ومن على المرتبة الممتازة، والمرتبة الرابعة عشر، والخامسة عشر وأعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتاب العدل وموظفي الديوان الملكي ومجلس الوزراء ومجلس الشورى".

وتابع أنه يمنع كذلك أيضاً على موظفي وزارة الخارجية والدبلوماسيين والإداريين والموظفين العاملين خارج المملكة ومنسوبي القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران والداخلية والحرس الوطني والاستخبارات سواء كانوا عسكريين ضباطا أو أفراد أو مدنيين بالإضافة إلى الطلاب المبتعثين خارج المملكة سواء كان على حسابهم الخاص أو على حساب الحكومة ورؤساء مجلس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركات ، وأعضاء النيابة العامة وموظفي الجمارك.

وأوضح أنه لا يسمح بزواج هذه الفئات إلا بناء على أمر من المقام السامي.
 

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