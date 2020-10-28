" السديس" يتابع المعتمرين بالمسجد الحرام

الأربعاء، 28-10-2020
10:34 ص
متابعات- الدويني فولي
تابع الرئيس العام لشئون المسجد الحرام
و المسجد النبوي
الدكتور عبد الرحمن
بن عبد العزيز السديس
حركة الحشود بالمسعي و اطلع علي آليات تفويح المعتمرين و
جاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام
و سير البرامج المعدة من قبل الرئاسة
لخدمة ضيوف الرحمن .
و أشار إلي أهمية بذل أقصي الجهود من قبل جميع العاملين وضرورة التقيد
بالإجراءات الصحية والوقائية الموصي بها من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي
والمحافظة علي مسافة التباعد المكاني و تهيئة كل ما من شأنه خدمة المعتمرين و
المصلين و إعانتهم علي تأدية النسك والعبادات بكل يسر وسهولة .
يأتي ذلك ضمن جولات السديس
الميدانية الهادفة لرصد جاهزية الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام
والتأكد من
مراعاتها لمتطلبات المعتمرين والمصلين .