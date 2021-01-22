الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار
 
الجمعة، 22-01-2021 09:17 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 22 يناير حالة من الاستقرار حيث سجل 15.74 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في مصر أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في بنك " إتش  إ سبي سي " 15.68 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.78جنيه .  
 

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