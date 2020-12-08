الخارجية الإماراتية تعلق على المصالحة مع قطر

الثلاثاء، 08-12-2020
06:38 م
الطيب حسين
علق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، على جهود المصالحة الخليجية
التي تقودها الكيت.
وأكد عبر "تويتر" أن بلاده تثمّن جهود الكويت وتدعم مساعي السعودية بالنيابة عن الدول الأربع في هذا الصدد.
وقال"تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".
وأضاف الوزير الإماراتي قائلاً إن بلاده "تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".
وكانت قد أعلنت الكويت عن "مباحثات مثمرة" بين أطراف الأزمة للتوصل إلى حل للخلاف الخليجي الذي بدأ عام 2017، وأعربت كل من الرياض والدوحة عن تفاؤلهما بقرب التوصل لاتفاق.