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" الثعلب " يتسبب في وقف ريهام سعيد عن الظهور

ثعلب ريهام
" الثعلب " يتسبب في وقف ريهام سعيد عن الظهور
 
الأحد، 06-12-2020 08:31 ص المصريون
تسببت حلقة الثعلب في أزمة جديدة لـ الإعلامية ريهام سعيد بعدما وذلك بعد منعها من الظهور الإعلامي بعد أيام قليلة جدا من عودتها للشاشة بعد غياب أكثر من سنة بسبب أزمة كبرى.

وقررت نقابة الإعلاميين في مصر منع ظهور ريهام سعيد مقدمة برنامج على قناة النهار لحين انتهاء التحقيق معها لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء هذا القرار بعد أن اجتمع مجلس النقابه بتاريخ 5/12/2020  واطلع علي تقرير المرصد الاعلامي بخصوص الحلقة التي قدمتها علي شاشة قناة النهار والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

كانت ريهام قدمت حلقة عن صيد الثعالب في مصر وتضمنت ظهور ثعلب صغير على الشاشة ما اعتبره البعض إيذاءا للثعلب دون جريرة مطالبين بوقف برنامجها.
 

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