البنتاجون يحذر من تهديدات جديدة تستهدف المسئولين عن اغتيال قاسم سليماني

الجمعة، 30-10-2020
11:06 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر مسئولون في وزارة
الدفاع الأمريكية من أن عدد من مسئولين البنتاجون
مستهدفون بتهديدات أمنية مرتبطة بعملية تصفية القيادي في الحرس الثوري " قاسم
سليماني" في يناير الماضي بواسطة سلاح الجوي الأمريكي .
وأضاف المسئولون أن التهديدات ما زالت مستمرة وموجودة داخل الولايات
المتحدة ، حسبما أشارت شبكة " إن بي
سي " الأمريكية .
و أشار البنتاجون
أن معلومات أمنية جمعها إلي جانب معلومات من وكالة
الاستخبارات المركزية " سي أي أيه " ومكتب التحقيقات الفيدرالي "
اف بي أي " تكشف عن وجود تهديدات انتقامية منذ 22 سبتمبر وتستهدف كبار
المسئولين الأمريكيين الذين خططوا ونفذوا عملية التخلص من سليماني .
جدير بالذكر أن مساعد وزير الدفاع للشئون العامة ، جوناثان هوفمان ، أن
البنتاجون
يأخذ بجدية أمن العاملين لديه وبالتالي فإنه لن تتم مناقشة المعلومات
الاستخباراتية المتعلقة التهديدات المحتملة ضد قادة رفيعين في وزارة الدفاع .