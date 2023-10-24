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الاحتلال يعتقل فنانة شهيرة بتهمة تأييد حماس

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ميساء عبدالهادي
الثلاثاء، 24-10-2023 10:22 ص

أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بأن الأمن الإسرائيلي اعتقل نجمة مسلسل "ميت لحظة" الإسرائيلي الفنانة الفلسطينية ميساء عبد الهادي، بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل.
ووفق موقع "واينت"، فقد "ألقي القبض على ممثلة عربية من سكان الناصرة وهي شخصية مؤثرة في المجتمع العربي، سبق لها أن لعبت دور البطولة في مسلسلات إسرائيلية، بشبهة التحريض والإشادة بحركة حماس بعد أن نشرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أعربت فيها عن دعم الحركة".
ووفق الموقع، فإن الشرطة ستطلب في وقت لاحق اليوم تمديد اعتقالها في محكمة الصلح في الناصرة.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إنه "تم القبض على نجمة مسلسل ميت لحظة الفنانة ميساء عبد الهادي بعد نشرها منشورات أثنت فيها على تنظيم إرهابي"، وفق تعبير الهيئة.
وظهر في المنشور الذي اعتقلت الفنانة على أساسه، صورة جدار الفصل بين قطاع غزة وإسرائيل بعدما اخترقته حركة حماس في السابع من أكتوبر، وعلقت عليه "لنجعلها بأسلوب برلين"، في إشارة إلى هدم جدار برلين.
وميساء عبد الهادي من مواليد 15 نوفمبر 1985 ممثلة سينمائية فلسطينية، من مدينة الناصرة، تخرجت من الأكاديمية لفنون العرض في تل أبيب، ومثلت في عدة أعمال أمريكية وعربية وحصدت جوائز في أهم المهرجانات العالمية.
وكانت ميساء أصيبت في العام 2021 برصاص القوات الإسرائيلية خلال مشاركتها في احتجاجات في حيفا على تهجير سكان حي الشيخ جراح بالقدس.

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