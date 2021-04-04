الأمير المتهم بتدبير انقلاب الأردن يخرج عن صمته بفيديو مسرب ويكشف عدة مفاجآت

الأحد، 04-04-2021
07:05 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الأمير حمزة بن الحسين
- ولي العهد الأردني السابق - حقيقة ما تردد عن اعتقاله نظرا لمحاولة تدبير انقلاب ضد العاهل الأردني الملك عبدالله
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وقال الأمير حمزة بن الحسين
في مقطع فيديو مسرب من منزله: أتاني رئيس هيئة الأركان وطلب مني عدم الخروج من المنزل أو التواصل مع أبناء هذا الشعب وتم سحب الحرس الخاص بي وبأبنائي والآن تم قطع الإرسال عن البيت وأتوقع أن هذه الوسيلة الأخيرة المتوفرة لي الآن (الانترنت) واحتمال أن يقطعوها الفترة الجاية.
وأضاف: سمعت أنهم اعتقلوا جزءا من معارفي ، عندما جاءني رئيس الأركان أخبرني أنني أجلس في مجالس بها كلام مسيء للحكومة .. سألته: هل الكلام صدر مني؟ .. فقال لي (لا) .. قلت له أنا لست سببا فيما يحدث بوطني .
وأردف: لست جزءا من أي مؤامرة أو تحالف وما يهمني هو مصلحة وطني وهذا ما وعدت به والدي الملك حسين .
و أكد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف
أحمد الحنيطي اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة،
لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره
في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن
بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.
وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن
نتائجها بكل شفافية ووضوح.
وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد
تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره
يتقدم على أي اعتبار.