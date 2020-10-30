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الأمن السعودي يوجه ضربة قوية لهؤلاء

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الأمن السعودي يوجه ضربة قوية لهؤلاء
 
الجمعة، 30-10-2020 09:48 م الطيب حسين


وجه رجال الأمن في السعودية، ضربة قوية، لمقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة.
صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم تهريب مبلغ (1.300.000) ريال إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي.
واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من (5) مقيمين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وامتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لـ(10) كيانات تجارية، يملكها مواطنون، مقابل عمولة يتقاضونها، متخذين من سكنهم بحيَّي (الديرة - والشفاء) مقرَّين لجمع الأموال، وبتفتيشهما عُثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (4.785.413) ريالاً، إضافة لسندات إيداع لمبالغ مالية.
وقد تم القبض عليهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.
 

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