الأمن السعودي يتحرك بعد إهانة علم المملكة في أحد شوارع مكة

الأربعاء، 26-01-2022
11:53 ص
أثار فيديو متداول لأحد الأشخاص يقوم بانتشال العلم السعودي من وسط القمامة
بعد أن استخدمه البعض في جمع نفايات ووضع بجوار صندوق القمامة في الشارع، وهو ما
يعد إساءة للعلم الوطني للمملكة الذي يحمل شعار كلمة التوحيد.
وبعد حالة الغضب، تحركت شرطة منطقة مكة المكرمة
وصرّح المتحدث الإعلامي لها،
بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية،
لإساءتهم للعلم الوطني، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية،
وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ودعا إلى احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي
شكل من الأشكال، وأكد بأن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.