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ازدحام علي متاجر بيع الأسلحة قبيل الانتخابات الأمريكية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 01-11-2020 01:09 م متابعات- أمينة عبد العال
شهدت محال بيع الأسلحة في بعض الولايات الأمريكية ازدحام من قبل المواطنين قبيل الانتخابات الرئاسية .
و قال أحد الزبائن في متجر " ريفل سابلاي " في ولاية هنتنجون بيتش بولاية لوس أنجلوس الأمريكية  أن هناك حالة من الخوف بين المواطنين بسبب المناخ السياسي الحالي والمخاوف من الاضطرابات الاجتماعية بعد الانتخابات مما دفع الناس إلي شراء الأسلحة النارية .
و أشارت دراسة أجرتها شركة Small Arms Analytics & Forecasting  إلي أن مبيعات الأسلحة النارية وصلت إلي 1.8 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة بزيادة قدرها 66% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي .
 

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