اتهام مفتي هذه الدولة بالاستيلاء علي أموال الحج

السبت، 13-02-2021
02:48 م
متابعات- أمينة عبد العال
ألقت السلطات الأمنية في قزجيزستان القبض علي مفتي
البلاد ، ماكساتيبك حاجي
توكتوموشيف ، بسبب فضيحة فساد لأموال كانت مخصصة لأداء مناسك الحج
العام القادام .
و أعلنت السلطات أن المفتي
مشتبه به في سوء استخدام مليوني دولار جمعها
متبرعون من أجل فريضة الحج
، حسبما نشرت " صدي "
في سياق متصل استقال يوم الأربعاء الماضي من منصبه كرئيس لمديرية الشئون
الدينية في البلاد بعد الجدل حول واقعة الفساد .
كما قامت قوات الشرطة باعتقال محاسب المديرية لاشتباه في إساءة استخدام
الأموال التي جمعها المتبرعون .