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اتهام مفتي هذه الدولة بالاستيلاء علي أموال الحج

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 13-02-2021 02:48 م متابعات- أمينة عبد العال
ألقت السلطات الأمنية في قزجيزستان القبض علي مفتي البلاد ، ماكساتيبك حاجي توكتوموشيف ، بسبب فضيحة فساد لأموال كانت مخصصة لأداء مناسك الحج العام القادام .
و أعلنت السلطات أن المفتي مشتبه به في سوء استخدام مليوني دولار جمعها متبرعون من أجل فريضة الحج ، حسبما نشرت " صدي "
في سياق متصل استقال يوم الأربعاء الماضي من منصبه كرئيس لمديرية الشئون الدينية في البلاد بعد الجدل حول واقعة الفساد .
كما قامت قوات الشرطة باعتقال محاسب المديرية لاشتباه في إساءة استخدام الأموال التي جمعها المتبرعون .
 

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